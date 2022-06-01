Онлайн-курс по SolidWorks

Система SolidWorks является основой комплексного проектирования любых систем от механических деталей до сборки, проводки кабелей внутри систем и производства технической документации с деталировкой и представлением в объёме.



С точки зрения курса:

Курс обучения SolidWorks дает знания и навыки построения трехмерных моделей реальных конструкций, принципов оформления чертежной документации и методов расчета элементов на прочность.

