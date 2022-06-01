Онлайн-курс по SolidWorks

Пошаговое обучение работе в SolidWorks 
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Solidworks - это

Система SolidWorks является основой комплексного проектирования любых систем от механических деталей до сборки, проводки кабелей внутри систем и производства технической документации с деталировкой и представлением в объёме.

С точки зрения курса:

Курс обучения SolidWorks дает знания и навыки построения трехмерных моделей реальных конструкций, принципов оформления чертежной документации и методов расчета элементов на прочность.

1

преподаватель

Кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной графики 

24

часа

мы собрали подробную информацию и уроки по SolidWorks в 24 часа 

170+

специалистов
более 170 специалистов прошли обучение в рамках курса 

38 000+

рублей

минимальная зарплата начинающего инженера-конструктора

КОМУ ПОДОЙДЁТ ЭТОТ КУРС

Студентам тех. вузов

Владение навыками одной из наиболее продвинутых САПР даст способность реализации конкретных проектов и предоставит неоспоримые конкурентные преимущества на современном
рынке труда.

Инженерам

Знания прикладного применения САПР SolidWorks необходимы для ускорения разработки и проектного моделирования, верификации спроектированных деталей и узлов с одновременной генерацией проектной документации в соответствии с имеющимися стандартами.

ПрактикАМ

Выполнение задач по внедрению цифрового моделирования, производства документации в
электронном виде, прототипирование с использованием 3D- принтеров и станков с ЧПУ позволят расширить ваши профессиональные возможности.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ КУРСЫ

Видеоуроки по темам

Вы можете работать с материалами курса в удобном для вас темпе, двигаясь от ролика к ролику

Тестовые задания

В процессе обучения вам будут предложены практические и тестовые задания

Онлайн консультации

Преподаватель осуществляет полную поддержку слушателей курса посредством консультаций

Итоговая аттестация

После прохождения курса устраивается зачет по основным разделам программы

Учебный план курса

Конструировать трехмерные детали

Овладеете методами твердотельного комплексного проектирования и деталирования сложных систем от создания эскиза до получения 3D моделей физических объектов.

Создавать сборки

Освоите два основных приема виртуальной сборки компонент в системе SolidWorks: «снизу вверх» и
«сверху вниз», что позволит в дальнейшем легко оптимизировать процесс проектирования в
реальной работе.

Генерировать документацию

Узнаете о возможностях SolidWorks по созданию комплексной документации для выдачи в
производство. Научитесь выполнять чертежи от отдельных деталей и сборок до формирования
рабочей спецификации.

Проверять на прочность

Получите навыки техники проведения прочностного анализа в системе SolidWorks Simulation.
Сможете прогнозировать поведение изделий в реальных условиях методом виртуального
тестирования.

Отзывы

Основы работы в SolidWorks – интересный курс. Увлекает построение эскизов и создание
на их основе трехмерной детали с возможностью усложнения конфигурации. Особенно
понравился прочностной анализ в плане виртуального тестирования.
Отзыв Арсений

Арсений

Причина: студент
Солидворкс избавляет от рутинной работы в разработке. Твердотельное проектирование, оформление чертежей и спецификаций упрощаются и уменьшают количество ошибок.
Плюс еще и статический и динамический анализ есть.
Отзыв Николай

Николай

Причина: разработчик РЭА
Солидворкс расширяет возможности создания сборок. Возможность проектирования
«снизу вверх» и «сверху вниз» упрощает и оптимизирует рабочий процесс. Сокращается
время, все автоматизировано, рабочая документация без ошибок.

Максим

Инженер-радиоэлектронщик

Стоимость обучения

20000₽

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
+7 (812) 346-28-18

Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова д.5 лит. Щ, пом. D402
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