Онлайн-курс по SolidWorks

Solidworks - это
Система SolidWorks является основой комплексного проектирования любых систем от механических деталей до сборки, проводки кабелей внутри систем и производства технической документации с деталировкой и представлением в объёме.
С точки зрения курса:
Курс обучения SolidWorks дает знания и навыки построения трехмерных моделей реальных конструкций, принципов оформления чертежной документации и методов расчета элементов на прочность.
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Кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной графики
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мы собрали подробную информацию и уроки по SolidWorks в 24 часа
170+
38 000+
минимальная зарплата начинающего инженера-конструктора
КОМУ ПОДОЙДЁТ ЭТОТ КУРС
Студентам тех. вузов
рынке труда.
Инженерам
Знания прикладного применения САПР SolidWorks необходимы для ускорения разработки и проектного моделирования, верификации спроектированных деталей и узлов с одновременной генерацией проектной документации в соответствии с имеющимися стандартами.
ПрактикАМ
Выполнение задач по внедрению цифрового моделирования, производства документации в
электронном виде, прототипирование с использованием 3D- принтеров и станков с ЧПУ позволят расширить ваши профессиональные возможности.
ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ КУРСЫ
Тестовые задания
В процессе обучения вам будут предложены практические и тестовые задания
Онлайн консультации
Преподаватель осуществляет полную поддержку слушателей курса посредством консультаций
Итоговая аттестация
После прохождения курса устраивается зачет по основным разделам программы
Отзывы
Основы работы в SolidWorks – интересный курс. Увлекает построение эскизов и создание
на их основе трехмерной детали с возможностью усложнения конфигурации. Особенно
понравился прочностной анализ в плане виртуального тестирования.
Арсений
Солидворкс избавляет от рутинной работы в разработке. Твердотельное проектирование, оформление чертежей и спецификаций упрощаются и уменьшают количество ошибок.
Плюс еще и статический и динамический анализ есть.
Николай
Солидворкс расширяет возможности создания сборок. Возможность проектирования
«снизу вверх» и «сверху вниз» упрощает и оптимизирует рабочий процесс. Сокращается
время, все автоматизировано, рабочая документация без ошибок.
Максим
Стоимость обучения
20000₽
Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова д.5 лит. Щ, пом. D402